Commercianti insieme per il centro storico

Gli imprenditori di Bibbiena hanno un nuovo strumento operativo: è nata infatti l’Associazione Commercianti Centro Storico (ACCS), l’organismo che, sotto l’egida e con la collaborazione della Confcommercio, servirà a promuovere le iniziative di valorizzazione e promozione della città e delle sue attività economiche. L’associazione, costituita nel mese di marzo, ma ufficialmente operativa dal 10 aprile, rappresenta le imprese commerciali e i pubblici esercizi che operano all'interno del centro storico di Bibbiena. Poco meno di 50 aziende, che ora, mettendo insieme le proprie forze, si daranno da fare per escogitare nuove idee e iniziative utili a superare l’impasse in cui, da qualche tempo, si trova quello che un tempo era definito il “salotto buono del Casentino”. Tra i primi obiettivi: abbellire e vivacizzare il centro storico per aumentare la sua appetibilità anche dal punto di vista commerciale, oltre che turistico. “I centri storici stanno vivendo un momento non facile in Italia, sia nei piccoli borghi che nelle grandi città. La nostra associazione nasce con la volontà di invertire questa tendenza”, sottolinea Rosanna Mazzetti, eletta all’unanimità presidente dell’Associazione Commercianti Centro Storico, 40 anni di attività di cui 30 spesi proprio nel centro di Bibbiena. Accanto a lei, siedono in consiglio direttivo la vicepresidente Michela Chiarini e i colleghi imprenditori Enzo Caccialupi, Emanuele Checcacci, Carla Ciabatti, Serena Monaldi, Isabella Pasqui, Alessia Raggioli, Renata Sacchi e Miriam Sbarberi. “Siamo certi che la storia e la bellezza di Bibbiena siano valori su cui costruire anche il futuro delle nostre attività. Ci impegniamo a unire le forze e a creare una rete di imprese che collaborano perché il centro torni ad essere un ‘centro commerciale a cielo aperto’, vivo e vitale. Un percorso in cui saranno fondamentali la comunanza di intenti con l’Amministrazione e il supporto operativo della Confcommercio, che ha il compito di sviluppare i nostri progetti e renderli fattibili, oltre che di reperire i contributi necessari a realizzarli”. All’orizzonte ci sono già buone opportunità: “la Regione Toscana pubblicherà a breve un nuovo bando di finanziamento dei Centri Commerciali Naturali, la nostra Associazione sarà il soggetto fiscale e contabile per intercettarli e farli arrivare anche a Bibbiena”. Il primo appuntamento ufficiale della neonata associazione è fissato per mercoledì 18 aprile, quando il consiglio direttivo guidato dalla presidente Mazzetti incontrerà la giunta comunale per un confronto improntato alla massima collaborazione e apertura.