Case popolari, graduatoria provvisoria

Publicata la lista degli assegnatari consultabile fino a metà luglio nel sito del Comune. Richiesta di riesame da presentare allo sportello unico

AREZZO — Il sito del Comune rende disponibile alla consultazione fino al 15 luglio, la lista provvisoria degli assegnatari delle case popolari. Gli aspiranti in elenco possono visionare la graduatoria su:

https://www.comune.arezzo.it/notizie/bando-2019-edilizia-residenziale-pubblica-pubblicazione-graduatoria-provvisoria o presso lo Sportello Unico previo appuntamento.

Non sono previste comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati in merito al punteggio attribuito o alle eventuali cause di esclusione ma sarà possibile presentare domanda di riesame che dovrà essere consegnata a mano oppure inviata per pec a comune.arezzo@postacert.toscana.it o ancora spedita per posta al seguente indirizzo: Commissione Comunale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, Comune di Arezzo, Piazza A. Fanfani 1, 52100 Arezzo.

Il rispetto del termine del 15 luglio per il ricorso è perentorio: non farà infatti fede il timbro postale e il Comune non risponderà per le richieste non pervenute o che non rispettino la scadenza a causa di disguidi di qualunque genere.

Per informazioni circa la collocazione o l’esclusione dalla graduatoria, telefonare ai numeri 0575377295-0575377296-0575377173.