Covid, 28 nuovi casi in Toscana e 14 di rientro

Contagi anche in provincia di Arezzo. L'età media dei positivi è di 35 anni. Un solo guarito in tutta la regione

AREZZO — Il Covid non va in vacanza. Anche oggi sono 28 i nuovi contagiati in Toscana. Tra questi 14 rientravano da un viaggio all'estero e ben 10 persone dalle vacanze.

Prosegue il trend dell'ultima settimana che vede i numeri del contagio incrementati da giovani che, dopo essere rientrati da un soggiorno all'estro per vacanze, hanno scoperto di aver contratto il virus. L'età media dei positivi è bassa ed oggi si attesta a 35 anni.

Questo è quanto emerge dal consueto report giornaliero della Regione che evidenzia come attualmente ci siano ancora 590 toscani contagiati.

Analizzando i vari Comuni vediamo che dall'inizio della pandemia ad oggi ci sono 3.353 positivi a Firenze (10 in più rispetto a ieri), 572 a Prato, 764 a Pistoia (2 in più), 1.078 a Massa (2 in più), 1.429 a Lucca (6 in più), 972 a Pisa (1 in più), 495 a Livorno (1 in più), 733 ad Arezzo (4 in più), 446 a Siena (1 in più), 422 a Grosseto (1 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Le persone complessivamente guarite sono 9.008, quindi solo una in più rispetto a ieri.

Oggi non si registrano nuovi decessi in tutta la regione.

Questa sera il consueto report dettagliato della Asl Toscana sud-est con la specifica dei casi odierni in provincia di Arezzo.