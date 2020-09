Covid, altra bambina contagiata a scuola

Sono 9 i nuovi casi in provincia di Arezzo. La Asl mette in quarantena 32 persone. In Toscana 110 positivi in più rispetto a ieri

AREZZO — Ancora un contagio in ambito scolastico. Una bambina di 8 anni, residente in Casentino, è risultata positiva al Covid.

Il contagio, da quanto appreso, sarebbe avvenuto a scuola. Il dipartimento di Prevenzione della Asl si è già attivato con controlli e isolamenti domiciliari.

In tutta la provincia aretina, oggi, sono 9 i nuovi positivi. Nessun caso nel capoluogo e questa è una novità visto il trend delle ultime settimane.

Contagi in Valdarno, Casentino e Valdichiana, con Castiglion Fiorentino che fa registrate altri 4 casi.

Ecco il dettaglio completo della situazione odierna:

Cavriglia

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

San Giovanni Valdarno

- Uomo di 78 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

Terranova Bracciolini

- Donna di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica.

Capolona

- Bambina di 8 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, ambito scolastico.

Castelfranco – Piandiscò

- Uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Castiglion Fiorentino (4 casi)

- Uomo di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico.

- Uomo di 26 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

- Donna di 27 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso, asintomatica.

- Uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Relativamente ai casi odierni, la Asl ha diposto la quarantena per altri 32 aretini che, dopo essere stati sottoposti a tampone, devono attendere l'esito isolati a casa.

Aumentano di una unità i ricoverati in "Terapia Intensiva", oggi 4 pazienti, mentre in "Malattie Infettive" ci sono attualmente 11 persone in degenza.

In tutta la Toscana altre 110 persone hanno contratto il virus. L'età media si aggira intorno a 42 anni. Anche oggi sono molti i contagi collegati a caso precedente (41%) mentre il 65% di positivi non ha mostrato sintomi evidenti ed è stato dichiarato asintomatico.