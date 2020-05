Covid altri 2 casi, in città e in Valdichiana

Entrambi non hanno sintomi evidenti e si trovano in isolamento domiciliare. Nessun nuovo guarito

AREZZO — Ancora contagio in terra d'Arezzo. Anche oggi sono stati riscontrati due casi di Coronavirus, unici in tutta l'area della Toscana sud-est.

I positivi sono un 45enne residente nel capoluogo e un 30enne di Monte San Savino.

E' il secondo giorno consecutivo che ad Arezzo città si verificano casi di contagio.

Oggi nessun nuovo guarito, pertanto il numero resta fermo a 439 persone uscite dalla malattia.

Attualmente la Asl Toscana sud-est ha in carico un totale di 321 casi. Tra questi 214 persone sono in isolamento domiciliare, 43 in ricoverati in ospedale e 1.089 guariti. Nei giorni 17 e 18 maggio sono stati effettuati 405 tamponi tra cui sono stati individuati 12 positivi (ripetizioni+nuovi casi).