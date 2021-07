Colpo di coda del Covid ad Arezzo e provincia

Il contagio è stato riscontrato in 4 Comuni del territorio. Poco meno di 400 tamponi eseguiti dalla Asl. Un ricoverato in più al "San Donato"

AREZZO — Lieve incremento di positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo. Oggi sono 5 i casi riscontrati nel territorio, 3 in più del giorno precedente.

Sono 4 i Comuni interessati dal contagio e più precisamente:

- Arezzo città 1 caso.

- Cotona 1 caso.

- Lucignano 2 casi.

- San Giovanni Valdarno 1 caso.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 378 tamponi e 5 aretini sono stati dichiarati definitivamente guariti.

All'ospedale "San Donato" ci sono 2 pazienti nei reparti Covid e uno di questi si trova in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 6, 2 in meno rispetto al giorno precedente.

Fortunatamente anche oggi non si registra nessun nuovo decesso.

Attualmente ci sono 113 persone ancora contagiate in tutta la provincia mentre salgono a 151 (10 in più di ieri) gli aretini che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 18 i casi odierni (ieri erano 6) e di questi 5 sono residenti nell'Aretino, 9 nel Senese e 4 nel Grossetano.

Aumenta il numero dei nuovi contagiati in tutta la Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.