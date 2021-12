Covid, brusca frenata del contagio nell'Aretino

Tanti tamponi effettuati. Il virus riscontrato in 18 Comuni della provincia. Casi in tutte le vallate. Positivi molti giovani

AREZZO — Nella settimana dei contagi record nell'Aretino il dato odierno è il più basso. Sono 77 i nuovi positivi in tutta la provincia.

Il virus è stato riscontrato in tutte le vallate. Ad Arezzo città ci sono altri 47 contagiati (ieri 60). In Valdarno i positivi odierni sono 8, in Valdichiana 8, Casentino 11 e Valtiberina 3.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.635 tamponi (ieri 1.781) ed in 8 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 77 casi odierni, in 23 sono minorenni, 16 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni e altrettanti sono i 40enni.

Stabili i ricoverati al "San Donato" dove ci sono 16 pazienti (ieri 17) e tra questi 2 si trovano in "Rianimazione" (ieri 1) e 15 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 34 (ieri 32), compresi 8 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 1.633 aretini ancora contagiati (ieri 1.590), mentre passano da 5.053 a 5.163 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 289 (ieri 579) e di questi 77 risiedono nell'Aretino, 140 nel Senese,61 nel Grossetano e 11 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo: