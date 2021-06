Covid, pochi contagi e ricoveri al minimo storico

Tifosi in coro, i finlandesi cantano «Christian» e quelli danesi rispondono «Eriksen»

Più guariti che malati. Riscontrati positivi in 5 Comuni del territorio. Aumentano i casi nel capoluogo. Sono i 20enni i più colpiti dal virus

AREZZO — Lieve incremento di casi rispetto a ieri. Ciò nonostante, il contagio resta sotto controllo in provincia di Arezzo. Sono 14 i nuovi positivi su tutto il territorio. L'aumento è condizionato dal dato relativo al capoluogo. Dopo giorni "sereni" ad Arezzo città sono stati riscontrati 9 casi.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 481 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 20 aretini.

La notizia migliore della giornata è quella relativa ai ricoveri. Il "San Donato" si sta svuotando. Sono solo 12 i pazienti ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri. La situazione, infatti, vede 6 degenti in "Pnueumologia - Malattie Infettive" e altrettanti in "Rianimazione". Nessun nuovo decesso dovuto al Covid è stato segnalato.

Tornando ai 14 casi odierni, questi sono stati riscontrati in 5 Comuni del territorio Quasi tutte le vallate sono interessate dal virus, solo il Casentino è "immune" dal contagio. Nel dettaglio vediamo che i positivi sono stati riscontrati a:

- Arezzo città 9 casi.

- Cortona 2 casi.

- Castiglion Fiorentino 1 casi.

- Montevarchi 1 caso.

- Sansepolcro 1 caso.

Per quanto riguarda l'età, oggi, sono i 20enni i più colpiti dal virus, segue la fascia che va dai 50 ai 64 anni.

Attualmente ci sono 364 persone ancora positive in tutta la provincia mentre in 542 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta i positivi odierni sono 42 (ieri erano 54) e di questi 14 sono residenti nell'Aretino, 9 nel Senese e 19 nel Grossetano.

In Toscana diminuisce l'età dei nuovi contagiati che si attesta intorno ai 36 anni. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.