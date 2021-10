Draghi: «Grazie ai vaccini vediamo la fine della pandemia» Draghi: «Grazie ai vaccini vediamo la fine della pandemia»

Attualità venerdì 08 ottobre 2021 ore 17:30

Covid, nell'Aretino 15 nuovi casi e 7 guariti

In calo i pazienti ricoverati in Degenza e in Rianimazione al San Donato. Il bollettino delle vaccinazioni: già somministrate 1.302 terze dosi