Covid, un'altra giornata nera nell'Aretino

Afghanistan, donne in piazza a Kabul: i talebani sparano per disperdere protesta

Sono 313 i nuovi positivi in provincia e tra questi tanti minorenni. Il virus è stato riscontrato in 31 Comuni. Aumentano i ricoverati in Rianimazione

AREZZO — Resta alta la curva del contagio nell'Aretino. Sono 313 i positivi odierni in tutta la provincia, ieri erano 254.

Il virus è stato riscontrato in tutte le vallate. Ad Arezzo città ci sono altri 121 contagiati (ieri 110). In Valdichiana ci sono ben 70 nuovi positivi e tra questi 19 a Cortona, 14 a Castiglion Fiorentino. In Valdarno i casi odierni sono 57 con picchi a Montevarchi (13) e Bucine (13). In Casentino ci sono 34 nuovi contagi ed in Valtiberina 31 con 18 nella sola Sansepolcro.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.268 tamponi (ieri 918) ed in 21 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 313 casi odierni, 92 sono minorenni, 84 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni, 67 sono 40enni e 58 le persone tra 50 e 64 anni.

Intanto la Asl ha diffuso l'aggiornamento sulle vaccinazioni. Nell'Aretino, ad oggi, sono state 588.773 le somministrazioni totali, delle quali 255.275 prime dosi, 238.500 seconde inoculazioni e già 94.998 terze dosi cosiddette "booster".

Stabile il numero di ricoverati al "San Donato" dove ci sono 20 pazienti (come ieri) e tra questi 3 si trovano in "Rianimazione" (ieri 2) e 17 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 35 (ieri 38), compresi 9 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 2.392 aretini ancora contagiati, mentre passano da 5.095 a 5.433 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 652 (ieri 565) e di questi 313 risiedono nell'Aretino, 231 nel Senese, 103nel Grossetano, 5 extra Asl.

Ecco i dati del contagio odierno Comune per Comune: