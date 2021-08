Covid, ricoveri stabili e 43 nuovi casi

La metà dei positivi odierni registrati nel capoluogo. I guariti sono invece 12 e nessun decesso. Tanti contagiati al Borgo

AREZZO — Diminuito il numero dei casi odierni in provincia di Arezzo. Sono 43 i nuovi positivi, 15 in meno rispetto a ieri. E di questi ben 23 sono residenti nel capoluogo.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Arezzo 23 Bucine 1 Castiglion Fiorentino 2 Cavriglia 1 Cortona 1 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 2 Montemignaio 1 Pieve Santo Stefano 1 Sansepolcro 8 Subbiano 1 Terranuova Bracciolini 1

Le fasce d'età più colpite vanno sempre da 0 a 49 anni, dove si concentrano 30 dei malati odierni, anche se tornano positivi anche dai 50enni ai 70enni. Nessuno tra gli over 80.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 594 aretini (ieri 564) e non si registrano decessi. Invece i guariti sono 12.

Sul fronte dei ricoveri nei reparti Covid del "San Donato" ci sono sempre 12 pazienti (come ieri) e di questi 2 (come ieri) si trova in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 22 (ieri erano 21), con 4 contagiati in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 747 positivi in tutta la provincia mentre passano da 591 a 553 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 113 (ieri 126) e di questi 43 risiedono nell'Aretino, 35 nel Senese, 34 nel Grossetano, 1 extra Asl.

