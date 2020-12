Covid, casi e tamponi in calo ma tre decessi

In provincia venti positivi in più. Mentre i guariti sono ventidue. Scendono ancora i ricoveri: al San Donato 79 pazienti tra Degenza e Rianimazione

AREZZO — Sono 20 i nuovi casi di Covid nell'Aretino. Un leggero calo rispetto a ieri quando erano stati 26. Nella Sud est, oltre a questi aretini, ne sono stati registrati 13 nel Senese, 13 nel Grossetano e 2 extra Asl.

Stabile il dato nel capoluogo dove i contagiati odierni sono 6. Migliora la situazione in Casentino con 4 positivi in più. In Valdichiana sono 3. In Valdarno ne sono stati riscontrati ancora 5 e in Valtiberina 2.

Un'altra giornata nera, però, sul fronte dei decessi. Il report della Asl ne comunica tre: una 92enne e un 88enne morti ieri ed una 71enne oggi.

Sceso il numero dei tamponi. Oggi la Asl ha controllato 555 aretini (ieri 799). I guariti, invece, sono 22.

Scendono ancora i ricoverati all'ospedale cittadino, sono 79 (ieri 84). Di questi, 61 si trovano in "Malattie Infettive" e 18 in "Terapia Intensiva". Nessuno a Nottola.

Attualmente sono 683 gli aretini ancora positivi, di cui 471 a domicilio. Mentre i quarantenati, in quanto contatti stretti, che sono 1707 (ieri 1793).

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi casi Anghiari 1 Arezzo 6 Bibbiena 0 Capolona 2 Loro Ciuffenna 1 Lucignano 2 Marciano Della Chiana 1 Montevarchi 1 Poppi 2 San Giovanni Valdarno 2 Sansepolcro 1 Terranuova Bracciolini 1

