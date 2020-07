Covid, c'è un nuovo caso nell'Aretino

I dati Asl indicano una donna del Valdarno. Ma anche nel Grossetano si registra una positiva in più

AREZZO — Un nuovo contagiato nell'Aretino e uno nel Grossetano. Sono le conferme che arrivano dalla Asl Toscana sud est in occasione dell'aggiornamento quotidiano sulla situazione del Covid.

Per la precisione, si tratta di due donne risultate positive: una di 34 anni di Montevarchi e una di 72 anni di Orbetello.

Ma ci sono anche buone notizie perchè l'Azienda sanitaria comunica che sono tre i guariti rispetto ai dati di ieri, tutti residenti in provincia di Arezzo: 1 in città e 2 a San Giovanni Valdarno.

Nel bilancio generale, ad oggi nella Asl Toscana sud est si registrano 32 casi in carico, di cui 27 persone in isolamento domiciliare, 2 in ospedale, 2 ricoveri extra Asl e 1 trasferito in altro territorio.

I guariti sono 1.384. Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 506 tamponi.