Covid, crollano casi e quarantene nell'Aretino

Contagi al minimo storico in tutta la provincia. Al "San Donato" 5 ricoverati in meno. Eseguiti 516 tamponi e dichiarate guarite 35 persone

AREZZO — La campagna vaccinale corre come un treno e la provincia di Arezzo si libera gradualmente del Coronavirus. Questo è quanto emerge dal report giornaliero sul contagio. Sono solo 8 i nuovi positivi su tutto il territorio. Numeri bassi, con un adeguato slot di tamponi.

Le persone controllate dalla Asl nelle ultime 24 ore sono 516 e in 35 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Un altro dato particolarmente significativo è quello delle quarantene. Oggi, infatti, l'Azienda Sanitaria ha "liberato" ben 929 aretini. Sono, infatti, 1.154 le persone in isolamento in tutta la provincia perché contatti di caso.

Nessun nuovo decesso è stato riscontro all'ospedale cittadino.

Tornando agli 8 casi odierni, questi sono stati riscontrati in 4 Comuni del territorio:

- Arezzo città 5 casi.

- Pieve Santo Stefano 1 caso.

- Sestino 1 caso.

- Pratovecchio-Stia 1 caso.

Un altro segnale che fa ben sperare è quello legato ai ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 30 pazienti (5 in meno del giorno precedente) e di questi 21 si trovano in "Malattie Infettive-Pneumologia" e 9 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i malati di Covid sono 30 (ieri erano 29), compresi i 9 in "Rianimazione". Sempre al nosocomio maremmano è deceduto un uomo di 75 anni a causa del virus.

Rispetto agli 8 contagiati in 3 hanno un'età tra 0 e 18 anni, altrettanti sono i 60enni.

Attualmente ci sono ancora 605 persone ancora positive in tutta la provincia.

Nell'Area Vasta i positivi odierni sono 26 e di questi 8 sono residenti in provincia di Arezzo, 5 nel Senese, 11 nel Grossetano e 2 extra Asl.

In Toscana poco più di 100 contagiati. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.