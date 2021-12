Covid, i dati "contagiano" anche i computer Asl

Alla mezzanotte di ieri sera erano stati riscontrati ben 1.490 nuovi positivi nell'Aretino. Al San Donato 28 ricoverati e di questi 2 in Rianimazione

AREZZO — L'enorme flusso dei dati relativi al contagio ha mandato in tilt i sistemi informatici della Asl e così l'azienda sanitaria comunica che è impossibilitata a fornire il report dei positivi riscontrati nell'Aretino. Cosa questa a dir poco incredibile alle soglie del 2022 e con una situazione sanitaria decisamente preoccupante. Tanto è che la Asl fornisce il dato su scala regionale che, come sanno bene i nostri lettori, è relativo alla mezzanotte del giorno precedente.

Insomma a ieri sera in provincia di Arezzo erano stati riscontrati 1.490 positivi. Mai così tanti. Ad onor del vero questa impennata di contagi era attesa. Sì, perché è entrata in vigore l'ordinanza della Regione che conteggia anche i casi riscontrati attraverso il tampone antigenico rapido, quello che si compra in farmacia. In tutto questo va aggiunta la corsa ai tamponi che, di fatto, ha coinvolto tutta la provincia.

Nel report regionale vediamo che alle ore 24 del 29 dicembre ad Arezzo città c'erano 447 nuovi positivi, in Valdarno 519, Valdichiana 272, Casentino 166 e Valtiberina 86.

Aumenta il numero di ricoverati al "San Donato" dove ci sono 28 pazienti (ieri 25) e tra questi 2 si trovano in "Rianimazione" (ieri 4) e 26 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 43 (ieri 37), compresi 8 casi in "Terapia Intensiva".

Nelle foto allegate la situazione di tutta la Toscana con il dettaglio dei casi riscontrati in provincia di Arezzo.

Ecco il dettaglio Comune per Comune.

- Arezzo 447.

Valdarno:

- Bucine 83.

- Cavriglia 59.

- Montevarchi 130.

- San Giovanni 87.

- Terranuova 63.

- Castelfranco-Piandico' 42.

- Laterina-Pergine 26.

- Loro Ciuffenna 23.

- Castiglion Fibocchi 6.

Valdichiana:

- Castiglion Fiorentino 66.

- Marciano 16.

- Civitella 41.

- Monte San Savino 40.

- Foiano 31.

- Lucignano 11.

- Cortona 67.

Casentino:

- Castel san Niccolò 21.

- Montemignaio 3.

- Poppi 31.

- Subbiano 27.

- Chiusi della Verna 8.

- Talla 4.

- Castel Focognano 12.

- Capolona 19.

- Ortignano-Raggiolo 3.

- Chitignano 2.

- Pratovecchio-Stia 12.

- Bibbiena 24.

Valtiberina:

- Caprese Michelangelo 7.

- Sansepolcro 51.

- Pieve Santo Stefano 10.

- Anghiari 15.

- Monterchi 2.

- Badia Tedalda 1.