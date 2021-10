Covid, nell'Aretino 19 nuovi casi e 10 guariti

Rispetto al giorno precedente ci sono 10 positivi in più con un numero dei tamponi stabile. Stessi pazienti ricoverati al San Donato, nessun decesso

AREZZO — Risale lievemente il contagio in provincia di Arezzo. Sono 19 i nuovi casi, 10 in più rispetto al giorno precedente.

La Asl nelle ultime 24 ore ha eseguito 700 tamponi (ieri 625) e 10 persone sono risultate definitivamente guarite.

Oggi la fascia d'età maggiormente colpita è quella degli under 18 con 6 contagiati, mentre sono 4 tra i 50 e 64 anni.

Stabile il numero dei ricoverati. Al "San Donato" di Arezzo ci sono sempre 9 pazienti (come il giorno precedente) e di questi 8 si trovano in degenza Covid e 1 in "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono sempre 9, nessun paziente è in "Terapia Intensiva".

Fortunatamente non si registrano decessi.

Attualmente ci sono 244 aretini ancora contagiati, mentre passano da 851 a 863 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 46 (ieri 35) e di questi 19 risiedono nell'Aretino, 18 nel Senese, 9 nel Grossetano.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo