Gianni Morandi, l'incidente nel fuoco e la paura: «Urlavo e piangevo, non so come ho fatto a uscire dal braciere» Gianni Morandi, l'incidente nel fuoco e la paura: «Urlavo e piangevo, non so come ho fatto a uscire dal braciere»

Attualità lunedì 21 giugno 2021 ore 17:35

Covid, casi e tamponi al "lumicino"

Il contagio è stato riscontrato in due Comuni dell'Aretino. Diminuiscono i ricoverati al "San Donato". In 221 ancora positivi in tutta la provincia