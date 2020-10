Il Covid assedia la provincia, 114 nuovi casi

La maggior parte dei contagi sempre in città. I ricoverati al San Donato sono 74. Aumentano i pazienti in Terapia Intensiva. Ancora record in Toscana

AREZZO — Ancora un picco di nuovi casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Arezzo. Sono 114.

Ad essere colpita, in maniera più evidente, sempre la città. Riguardo all'età dei contagiati il più giovane è una bimba di un anno e il più anziano un 98enne, entrambi residenti nel capoluogo e in isolamento domiciliare. Ad essersi ammalati, comunque, ci sono oramai sia bambini, che adolescenti, come adulti.

Nessuna vallata, nella giornata di oggi, è rimasta fuori dalla diffusione del virus. Neppure la Valtiberina, che nei giorni scorsi se l'era cavata invece meglio.

In merito ai pazienti ospedalieri ci sono 66 ricoverati in Malattie Infettive e 8 in Terapia Intensiva al San Donato di Arezzo. Il dato dei malati in Rianimazione è quindi cresciuto di due, rispetto alle ultime 24 ore. E, in totale, nel nosocomio cittadino si contano 74 ricoverati Covid.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti nella Asl Toscana Sud Est è stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.621 tamponi.

Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato, per il momento, 10 contatti per i contagi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento, sempre nell'intera Asl del sud-est della regione, 5.865 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi nell'Area Vasta sono 2.532 a domicilio, 24 presso le strutture di Cure Intermedie e 27 presso l'albergo sanitario

Anche oggi in Toscana è stato raggiunto un altro record di positivi con 1526 casi in più rispetto a ieri.

Sono 8886 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,2% è risultato contagiato. A questi si aggiungono i 1105 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 15688.

Si registrano altri 11 decessi: 8 uomini e 3 donne con un'età media di 87 anni residenti a Firenze (4), Massa Carrara (1), Pisa (3) e Livorno (3).

Aumentano i ricoverati che sono 727 (71 in più rispetto a ieri), di cui 87 in Terapia Intensiva (con un incremento di 5 unità).

Una buona notizia viene dai guariti, oggi 201 in più rispetto a ieri.

Ecco i casi odierni riscontrati in provincia di Arezzo:

Anghiari (2 casi)

- Donna di 59 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Arezzo (50 casi)

- Bambina di 9 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazza di 17 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 25 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 26 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 32 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 41 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 67 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare

- Bambina di 1 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Bambina di 7 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 19 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 21 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 23 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 24 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 24 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 28 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 29 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 32 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 35 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 36 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 39 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 42 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

- Donna di 66 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 69 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 73 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 98 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 81 anni Ricovero Extra-Usl

- Donna di 57 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 62 anni Ricovero In Ospedale

- Donna di 92 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 67 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 70 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 70 anni Ricovero In Ospedale, sintomatico

- Uomo di 79 anni Ricovero In Ospedale

- Uomo di 86 anni Ricovero In Ospedale

Bibbiena

- Ragazza di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Bucine

- Ragazzo di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Capolona

- Uomo di 71 anni Isolamento Domiciliare

Castelfranco Piandiscò

- Donna di 45 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Castiglion Fibocchi

- Donna di 44 anni Isolamento Domiciliare

Castiglion Fiorentino (4 casi)

- Uomo di 51 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

- Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 58 anni Ricovero In Ospedale

Cavriglia (4 casi)

- Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 42 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare

Civitella In Val di Chiana (3 casi)

- Ragazzo di 14 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare

Cortona (4 casi)

- Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

- Donna di 72 anni Isolamento Domiciliare

Foiano della Chiana (5 casi)

- Uomo di 39 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

- Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

- Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 39 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare

Laterina Pergine-Valdarno (2 casi)

- Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Loro Ciuffenna (2 casi)

- Ragazza di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Marciano Della Chiana (2 casi)

- Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

Monte San Savino (6 casi)

- Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 23 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 37 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 72 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Donna di 75 anni Isolamento Domiciliare

Montevarchi (6 casi)

- Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 38 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 44 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare

Pieve Santo Stefano

- Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Poppi (3 casi)

- Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 68 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

- Uomo di 81 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

San Giovanni Valdarno (4 casi)

- Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare

- Ragazza di 17 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 78 anni Isolamento Domiciliare

Sansepolcro (6 casi)

- Bambina di 4 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Bambino di 5 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 66 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

- Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare

Subbiano (3 casi)

- Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

- Uomo di 68 anni Isolamento Domiciliare

Terranuova Bracciolini (2 casi)

- Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare

- Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso