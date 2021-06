Covid, contagi al lumicino in provincia di Arezzo

Il virus è stato riscontrato in 4 Comuni. Pochi i tamponi eseguiti. Sempre basso il numero dei ricoverati al "San Donato". In 30 dichiarati guariti

AREZZO — Il numero dei nuovi contagiati in provincia di Arezzo si assottiglia sempre più. Sono 6 i positivi odierni.

Ovviamente il dato è condizionato dai pochi tamponi fatti. Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha controllato solo 275 persone ed ha dichiarato definitivamente guariti 30 aretini.

Resta basso anche il dato sui ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 25 pazienti (1 in più del giorno precedente) e di questi 16 si trovano in "Malattie Infettive-Pneumologia" e 9 in "Terapia Intensiva". Nessun nuovo decesso è stato segnalato.

Continua a scendere il numero delle quarantene. Sono, infatti, 834 le persone in isolamento in tutta la provincia perché contatti di caso, ben 119 in meno del giorno precedente.

Tornando ai 6 casi odierni, questi sono stati riscontrati in 4 Comuni del territorio:

- Arezzo città 2 casi.

- San Giovanni Valdarno 2 casi.

- Laterina-Pergine 1 caso.

- Montevarchi 1 caso.

Per quanto riguarda l'età, oggi i 20enni sono quelli più colpiti dal virus.

Attualmente ci sono 465 persone ancora positive in tutta la provincia.

Nell'Area Vasta i positivi odierni sono appena 20 e di questi 6 sono residenti nell'Aretino, 4 nel Senese, 9 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Anche nel resto della Toscana pochi tamponi e pochi contagiati. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.