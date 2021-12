Covid, altri 254 contagi nell'Aretino

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

Il virus in 25 Comuni della provincia. Nel capoluogo 110 casi, in Valdarno 61, Casentino 32, Valdichiana 29, Valtiberina 22. Oltre 5mila le quarantene

AREZZO — Ancora tanti casi di Coronavirus in provincia di Arezzo. Sono 254 i positivi odierni, ieri erano 399.

Il virus è stato riscontrato in tutte le vallate. Ad Arezzo città ci sono altri 110 contagiati (ieri 205). In Valdarno i positivi odierni sono 61 con picchi a Sangiovanni e Montevarchi (12 casi in ogni Comune) e Bucine (11)., In Casentino ci sono 32 nuovi contagi e tra questi 14 a Subbiano. In Valdichiana 29 casi ed in Valtiberina 22.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 918 tamponi (ieri 1.364) ed in 40 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 254 casi odierni, in 75 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni, 56 sono 40enni e 48 i minorenni. Si contano anche 50 persone tra 50 e 64 anni.

Lieve incremento di ricoverati al "San Donato" dove ci sono 20 pazienti (ieri 18) e tra questi 2 si trovano in "Rianimazione" (come ieri) e 18 (ieri 16) in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 38 (ieri 36), compresi 8 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 2.116 aretini ancora contagiati (ieri 1.940), mentre passano da 4.971 a 5.095 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 565 (ieri 829) e di questi 254 risiedono nell'Aretino, 197 nel Senese, 104 nel Grossetano, 10 extra Asl.

