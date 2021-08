Covid, 42 contagiati e 22 guariti nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 13 Comuni della provincia. Il capoluogo torna in doppia cifra. Aumentano i ricoverati al "San Donato"

AREZZO — Numeri pressoché stazionari quelli riferiti al contagio da Coronavirus in provincia di Arezzo. Oggi sono 42 i nuovi positivi, 5 in meno rispetto al giorno precedente.

Aumentano i tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 637 aretini (ieri solo 245) e in 22 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

La notizia della giornata è l'incremento dei ricoverati al "San Donato". Presso i reparti Covid del nosocomio aretino ci sono 11 pazienti (3 in più di ieri) e di questi 2 si trovano in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i malati salgono a 20, con ben 5 contagiati in "Terapia Intensiva".

Anche oggi non si registrano nuovi decessi.

Intanto l'Azienda Sanitaria ha comunicato che quasi 160mila aretini hanno completato il ciclo vaccinale. Una buona notizia visto che al momento il siero è l'unica arma, insieme a l buon senso, per sconfiggere il virus.

Tornando al contagio odierno, i giovani sono i più soggetti a contrarre la malattia. Rispetto ai 42 nuovi casi, infatti, in 10 hanno un'età compresa tra 0 e 18 anni e ben 21 sono i 20enni.

Il virus è stato riscontrato in 13 Comuni dell'Aretino. Arezzo città, con altri 12 positivi, conta il maggior numero di casi. Segue San Giovanni Valdarno con 6, Bucine 5, Bibbiena 4.

Attualmente ci sono 690 positivi in tutta la provincia (il giorno precedente 669), mentre passano da 651a 663 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 123 (ieri erano 90) e di questi 42 risiedono nell'Aretino, 34 nel Senese, 46 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana altri 5 morti a causa del Coronavirus. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco i casi odierni riscontrati in provincia di Arezzo.