Covid, 14 casi e 787 tamponi fatti nell'Aretino

Il contagio in 10 Comuni della provincia. Nel capoluogo il maggior numero di malati. Positivi in tutte le vallate. Sono 4 i ricoverati al "San Donato"

AREZZO — Aumentano i tamponi fatti e diminuiscono i contagiati in provincia di Arezzo. Sono 14 i nuovi positivi in tutto il territorio, 11 in meno rispetto al giorno precedente.

Il virus è stato riscontrato in 10 Comuni del territorio, con il capoluogo che segna il maggior numero di casi.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 787 persone ed ha dichiarato definitivamente guariti 10 aretini.

Intanto, oggi, l'Azienda ha diramato i numeri sulla vaccinazione. Attualmente in provincia di Arezzo sono state somministrate 327.586 dosi e di queste 191.552 come prima iniezione e 136.034 per il richiamo. Stimolati anche dalle nuove disposizioni che indicano il Green Pass come unico "documento" utile per condurre una vita sociale, gli aretini hanno ricominciato la corsa, a dire il vero mai interrotta, alla vaccinazione. Adesso serve solo che le case farmaceutiche rispettino le consegne previste per garantire a tutti l'immunizzazione dal contagio in tempi brevi

Sul fronte dei ricoveri, al "San Donato" di Arezzo ci sono 4 pazienti, di cui 2 in "Terapia Intensiva" e altrettanti in "Degenza Covid" (uno in più di ieri). Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti sono 14 con un contagiato ricoverato in "Rianimazione".

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi.

Le persone attualmente positive in tutta la provincia sono 307, mentre diminuiscono le quarantene che passano dalle 454 di ieri alle 435 di oggi. Ricordiamo che si tratta di persone che si trovano in isolamento domiciliare perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 63 (ieri erano 65) e di questi 14 risiedono nell'Aretino, 18 nel Senese, 31 nel Grossetano.

Scende a 31 anni l'età media dei nuovi contagiati in Toscana. Per leggere il report regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo