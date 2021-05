Covid, crolla il contagio ad Arezzo e provincia

Positivi riscontrati in 10 Comuni del territorio. Nessun caso in Casentino. Cala il numero dei ricoverati al "San Donato"

AREZZO — Sono solo 25 i casi di Covid riscontrati in tutta la provincia di Arezzo. Questo è quanto emerge dal consueto report giornaliero della Asl.

L'Azienda informa che, per un problema tecnico, i dati odierni sono riferiti alle 12 e non alle 14. Quindi non bisogna ancora "cantar vittoria" ma sicuramente i numeri di oggi sono una buona iniezione di fiducia in questa lotta contro il virus.

Il contagio è stato riscontrato in 10 Comuni del territorio. Nel capoluogo solo 3 casi, al minimo storico in questa fase di emergenza sanitaria. E' San Giovanni Valdarno, con 6 positivi, la località aretina con il maggior numero di casi.

Per quanto riguarda le vallate, in Valdarno sono stati individuati 15 nuovi positivi, in Valdichiana 4 e in Valtiberina 3. In Casentino, invece, nessun nuovo positivo è stato riscontrato dalla Asl.

Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria ha eseguito 978 tamponi.

Sono i giovanissimi i più colpiti dal virus. Oggi, infatti è la fascia d'età che va da 0 a 18 anni quella con il maggior numero di casi.

Si liberano posti letto all'ospedale aretino. Al "San Donato", infatti, ci sono 81 pazienti (5 in meno del giorno precedente) e di questi 67 si trovano nei reparti Covid e 14 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 36 (ieri erano 33) compresi i 12 in "Rianimazione".

Fortunatamente nessun nuovo decesso è stato segnalato.

Attualmente sono 1.336 gli aretini positivi, mentre in 3.241 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 53 nuovi casi e di questi 25 sono residenti in provincia di Arezzo, 21 nel Senese e 7 nel Grossetano.

In Toscana poco più di 500 contagiati. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Arezzo.