Covid 86 nuovi contagi, il virus torna nelle Rsa

Sono 40 i casi nel capoluogo, di cui 10 nelle Case di riposo. In 55 ricoverati al San Donato. In Toscana quasi il 14% degli esaminati è positivo

AREZZO — Sono 86 i nuovi casi di Covid in tutta la provincia di Arezzo, 2/3 dei contagi dell'intera Area Vasta (Arezzo-Siena - Grosseto) dove oggi sono stati accertati 141 positivi.

Continua a crescere il numero dei malati nel capoluogo, anche oggi 40. Il virus torna nelle Rsa. Colpite soprattutto le strutture aretine con 10 casi, mentre l'altro si è verificato a Civitella.

L'età media dei nuovi contagiati, in provincia di Arezzo, è 43 anni. Si va dai 3 anni di un bambino residente a Sansepolcro al 90enne sempre residente nella città di Piero.

Il Dipartimento di Prevenzione, in considerazione dei casi emersi, ha posto in quarantena altri 24 aretini. La Asl comunica che ci sono 34 persone in attesa del secondo tampone e pertanto giudicate "debolmente positivi".

Il numero dei ricoverati al San Donato è di 55 e tra questi 50 pazienti si trovano in "malattie Infettive" mentre 5 sono in "Terapia Intensiva".

Nell'Area Vasta ci sono, attualmente, 1851 positivi a domicilio, 22 presso strutture di Cure Intermedie e 28 in albergo sanitario. Gli isolati in casa, invece, in tutta la Toscana sud-est, sono 4847.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2446 tamponi.

Anghiari (6 casi)

- Donna di 26 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 34 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 51 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Comune di sorveglianza Arezzo (40 casi)

- Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare.

- Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 32 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Uomo di 47 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 48 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 56 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 68 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Donna di 74 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 74 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 80 anni isolamento domiciliare.

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 19 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 22 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 29 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 33 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 43 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 48 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 54 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 69 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 33 anni Rsa.

- Donna di 35 anni Rsa.

- Uomo di 41 anni Rsa.

- Donna di 44 anni Rsa.

- Uomo di 44 anni Rsa.

- Donna di 51 anni Rsa.

- Uomo di 51 anni Rsa.

- Uomo di 54 anni Rsa.

- Uomo di 62 anni Rsa.

- Uomo di 83 anni Rsa.

Bibbiena

- Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, studente

Bucine (2 casi)

- Bambino di 4 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

- Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

Capolona (2 casi)

- Donna di 20 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 47 anni isolamento domiciliare.

Castelfranco Piandiscò

- Uomo di 35 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

Castiglion Fibocchi (2 casi)

- Uomo di 25 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

Castiglion Fiorentino (4 casi)

- Bambino di 4 anni isolamento domiciliare, asintomatico, alunno.

- Donna di 29 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 36 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

Civitella In Val Di Chiana (2 casi)

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 51 anni Rsa.

Cortona

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare.

Foiano Della Chiana (3 casi)

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

- Uomo di 31 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 67 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

Loro Ciuffenna (2 casi)

- Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, sintomatico

- Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Marciano Della Chiana

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

Monte San Savino (7 casi)

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 64 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 86 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 77 anni Ricovero In Ospedale.

San Giovanni Valdarno (2 casi)

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Sansepolcro (9casi)

- Bambino di 3 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 57 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 65 anni isolamento domiciliare.

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 52 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 90 anni Ricovero In Ospedale.

Subbiano

- Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Ancora un'impennata di casi in tutta la Toscana. I numeri sono impressionanti e con i dati di oggi il numero delle persone contagiate sale a 10.851 in tutta la regione.

Infatti sono 986 i nuovi positivi, ovvero il 13,7% dei toscani sottoposti a tampone.

Aumentano anche i ricoverati che oggi sono 511 e di questi 62 si trovano nei reparti di "Terapia Intensiva" della regione.