Covid, nessun contagiato in tutta l'Area Vasta

Camera, Carfagna sbotta con Sgarbi: «Indossi la mascherina. Non siamo 629 imbecilli»

Solo un guarito in provincia. Ad oggi tra Arezzo, Siena e Grosseto ci sono ancora 36 persone positive al virus

AREZZO — Le guarigioni degli ultimi aretini ancora affetti da Coronavirus arrivano alla spicciolata: dopo i due di martedì e altri due di ieri, oggi la Asl ha dato notizia che ha concluso il decorso Covid un altro montevarchino.

Il Valdarno aretino è la vallata che ha avuto più contagiati. Dall'inizio della pandemia, infatti, ben 327 persone hanno avuto a che fare con il virus.

Ad oggi nella Asl Toscana sud-est ci sono ancora 36 positivi. Di questi 18 sono in isolamento domiciliare, 10 in ospedale, 4 in RSA, mentre 4 ricoverati provenienti da altre aziende sanitarie. I guariti sono 1347.

Dalla Asl arriva comunque un’altra notizia positiva: nelle ultime ventiquattro ore non si sono registrati nuovi casi di contagio in tutta l’area di sua competenza.