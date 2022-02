Covid, il contagio colpisce altri 417 aretini

Nel capoluogo 121 positivi. Malati in tutte le vallate, ma curva il linea con il giorno precedente. Stabile il numero dei pazienti al San Donato

AREZZO — Stabile la curva del Covid in provincia di Arezzo. Alla mezzanotte i nuovi contagiati odierni riscontrati sono 417, mentre il giorno precedente erano stati 452.

Il dato emerge dal controllo di 3.219 tamponi (ieri 3.876) di cui 830 molecolari e 2.389 antigenici rapidi.

Il contagio è stato riscontrato in tutte le vallate con il Valdarno che somma altri 121 positivi, la Valdichiana 90, il Casentino 49, la Valtiberina 45. Nel capoluogo sono 121.





Comune Tamponi positivi Anghiari 5 Arezzo 121 Bibbiena 9 Bucine 15 Capolona 5 Caprese Michelangelo 5 Castel Focognano 2 Castel San Niccolò 1 Castelfranco Piandiscò 12 Castiglion Fibocchi 1 Castiglion Fiorentino 14 Cavriglia 15 Chiusi Della Verna 2 Civitella In Val Di Chiana 8 Cortona 24 Foiano Della Chiana 12 Laterina Pergine Valdarno 15 Loro Ciuffenna 7 Lucignano 9 Marciano Della Chiana 2 Monte San Savino 21 Monterchi 2 Montevarchi 13 Ortignano Raggiolo 2 Pieve Santo Stefano 8 Poppi 9 Pratovecchio-Stia 2 San Giovanni Valdarno 25 Sansepolcro 23 Sestino 2 Subbiano 3 Talla 5 Terranuova Bracciolini 18

Per quanto riguarda le fasce d'età ci sono altri 111 minorenni positivi; 60 persone tra 19 e 34 anni, 94 tra 35-49 anni; 64 tra 50 e 64 anni; 32 tra 65-79 anni e 19 over 80.

Stabile il numero complessivo dei ricoverati al San Donato. All'ospedale cittadino ci sono 34 pazienti (ieri 35) e di questi 5 (ieri 4) si trovano in "Terapia Intensiva". L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 60 per cento dei ricoverati non è vaccinato.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 40 (il 60 per cento non è vaccinato) mentre 5 si trovano in "Terapia Intensiva" (il 60 per cento non è vaccinato). L'azienda sanitaria rende anche noto che nel nosocomio maremmano ci sono stati 5 decessi: una 87enne vaccinata e con gravi patologie, una 63enne non vaccinata con patologie pregresse, un 65enne non vaccinato e con gravi comorbità, una 81enne vaccinata con comorbità e gravi patologie pregresse, un 57enne vaccinato e con gravi patologie pregresse.

Nell'ultima settimana il numero dei ricoverati al San Donato è sceso. Infatti, siamo passati dai 46 di giovedì scorso ai 34 di oggi.

Nella giornata odierna la Asl per problemi tecnici non ha fornito il numero dei guariti. Attualmente sono 4.616 gli aretini ancora positivi (ieri 4.845), mentre in 1.157 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 1.189 positivi (ieri 1.213) e di questi 417 risiedono in provincia di Arezzo, 314 in quella di Siena, 325 nel Grossetano e 133 extra Asl.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Questo report entra maggiormente nel dettaglio ed è aggiornato rispetto alle anticipazioni di stamani.