Covid, otto nuovi casi in Toscana e 217 isolati

C'è anche un aretino. L'età media dei contagiati scende a 27 anni. Sono tre le persone trovate positive dopo il rientro da una vacanza all'estero

AREZZO — Dopo i 61 casi riscontrati ieri, in Toscana i positivi odierni sono otto. In base ai dati forniti dalla Regione, che si riferiscono alle ore 12, l'età media dei nuovi contagiati scende ancora e si attesta a 27 anni. Di questi il 25% è risultato asintomatico e il 75% pauci-sintomatico, ovvero che hanno manifestato lievi sintomi della malattia quali tosse secca, qualche linea di febbre, spossatezza.

Tre degli otto positivi sono persone rientrare da una vacanza all'estero.

Sono 3.319 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3 in più rispetto a ieri), 572 a Prato, 759 a Pistoia, 1.076 a Massa (1 in più), 1.417 a Lucca (3 in più), 969 a Pisa, 494 a Livorno, 714 ad Arezzo (1 in più), 441 a Siena, 420 a Grosseto. Sono 471 i positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Il caso aretino, di cui abbiamo dato notizia in altro articolo, è l'unico riscontrato nell'Area Vasta.

Stabili i guariti che sono complessivamente 8.997 in tutta la regione.

Relativamente alle 61 positività di ieri, grazie all’efficace tracciamento dei contatti effettuato dagli operatori dei Dipartimenti di prevenzione delle tre Asl toscane, sono state poste in isolamento domiciliare 217 persone. Nei prossimi giorni scopriremo se e quanti di questi hanno contratto il virus.