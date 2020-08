Covid picco di contagi in Toscana, 61 nuovi casi

Riscontrati altri positivi tra il gruppo di ragazzi del Valdarno rientrati dal viaggio in Grecia. Scende l'età media del contagio

AREZZO — Giornata da bollino nero in Toscana per quanto concerne il Covid. Oggi sono stati registrati altri 61 nuovi casi. Di questi 17 sono riconducibili ad un cluster nella provincia di Massa-Carrara rilevato in una casa famiglia.

In base ai dati forniti dalla Regione, che ricordiamo sono relativi alle ore 14 di oggi, sale ad otto il numero dei ragazzi contagiati, residenti tra Montevarchi e Terranuova Bracciolini, riscontrati positivi al rientro dalla vacanza in Grecia. Quindi, tre casi in più rispetto a ieri. Il dato tiene conto anche del contagiato di cui abbiamo dato notizia ieri sera. Anche nelle altre province dell'Area Vasta sono stati accertati due casi a Siena e altrettanti a Grosseto di rientro da una vacanza all'estero.

L’età media dei 61 casi odierni è di 32 anni circa, e per quanto riguarda gli stati clinici il 77% è risultato asintomatico, 19% pauci- sintomatico il 4% con lievi sintomi. Le persone sono tutte in buone condizioni di salute e si trovano già in quarantena.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.316 i casi complessivi ad oggi a Firenze (4 in più rispetto a ieri), 572 a Prato (6 in più), 759 a Pistoia (2 in più), 1.075 a Massa (17 in più), 1.414 a Lucca (7 in più), 969 a Pisa (8 in più), 494 a Livorno (4 in più), 713 ad Arezzo (10 in più), 441 a Siena (1 in più), 420 a Grosseto (2 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 12 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 36 nella Nord-Ovest, 13 nella Sud-Est.

Attualmente sono 510 i toscani alle prese con il Coronavirus.

Le persone complessivamente guarite sono 8.997 in tutta la Toscana, quindi 8 in più rispetto a ieri.

Oggi non si registrano nuovi decessi.

In serata il report dettagliato relativo all'Area Vasta con i dati forniti dalla Asl Toscana Sud-Est.