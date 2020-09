Covid, impennata di casi in città

In tutta la provincia sono 16 i nuovi contagiati, ben 10 nel capoluogo. In isolamento altri 46 aretini. Nel resto della regione 156 positivi al virus

AREZZO — Il territorio aretino non riesce a liberarsi dal virus. Anche oggi sono stati riscontrati altri 16 positivi. Di questi ben 10 residenti in città. Casi anche in Valdarno e Valdichiana. Proprio a Cortona il caso del ragazzo che ha contratto il virus a scuola, come vi abbiamo anticipato in altro articolo collegato.

In virtù dei contagi odierni, il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha posto in quarantena altri 46 aretini, molti di questi studenti del "Redi".

Ecco il dettaglio dei positivi odierni:

Arezzo (10 casi)

- Donna di 29 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata da altra regione.

- Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, indagine in corso.

- Donna di 26 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Donna di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Uomo di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, indagine in corso.

- Donna di 36 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Donna di 47 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Uomo di 64 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dalla Spagna.

- Donna di 70 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Tunisia, asintomatica.

- Uomo di 76 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Castiglion Fiorentino (3 casi)

- Donna di 47 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Uomo di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatco.

- Donna di 79 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Bucine

- Uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

Cavriglia

- Donna di 67 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, indagine in corso.

Cortona

- Ragazzo di 17 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, ambito scolastico.

Per quanto concerne i ricoveri, attualmente 12 persone si trovano in degenza presso il reparto di "Malattie infettive" e 3 in "Terapia Intensiva" dell’ospedale San Donato.

In tutta la Toscana oggi sono stati individuati 156 positivi al Covid. L'età media è di 44 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 21% tra 26 e 40 anni, il 36% tra 41 e 65 anni, il 19% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Il 43% dei casi odierni è un contatto collegato a un precedente caso.

Salgono anche i guariti, oggi 54, pertanto nell'intera regione attualmente ci sono 3146 positivi.