Covid, lieve aumento dei casi e un altro decesso

«L'Italia rinasce con un fiore», ecco lo spot del governo per la campagna di vaccinazione

In tutta la provincia 34 nuovi contagiati. Eseguiti circa 400 tamponi in meno rispetto a ieri. In città e in Casentino il dato più alto

AREZZO — Sono 34 i casi odierni di Covid nell'Aretino, 9 in più rispetto a ieri. Continua quindi l'altalena tra aumento e diminuzione che sta caratterizzando gli ultimi giorni.

Nel capoluogo oggi sono stati riscontrati 15 positivi, mentre il giorno precedente erano stati 9.

Il Valdarno ne conta invece 4, scendendo di 5 unità rispetto a ieri. Salgono in Valdichiana dove i positivi sono 6 (ieri 4), mentre in Casentino si registra il dato odierno più alto: 9 contagiati. Ancora nessun nuovo caso in Valtiberina, come nelle passate 24 ore.

Purtroppo c'è stato anche un altro decesso. Si tratta di una 78enne morta ieri all'ospedale di Arezzo.

In merito al numero dei tamponi ne sono stati fatti 668, circa 400 in meno in confronto a ieri. I guariti, oggi, sono 45.

Aumentano di una sola unità i ricoverati all'ospedale cittadino. Sono 97 i pazienti nei reparti Covid del San Donato e di questi 76 si trovano in "Malattie Infettive e Pneuomologia" e 21 in "Terapia Intensiva". In "Rianimazione" a Nottola c'è rimasto un solo aretino.

Attualmente ci sono 854 aretini ancora positivi mentre calano, in modo consistente, i quarantenati. Sono 2.028 le persone costrette all'isolamento domiciliare, 49 in meno di ieri.

In tutta l'area vasta sono emersi 59 casi, di cui 34 nell'Aretino, 13 nel Senese e 11 in provincia di Grosseto.

Ecco il dettaglio dei comuni

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi casi Arezzo 15 Bibbiena 7 Castel Focognano 1 Castiglion Fiorentino 2 Cavriglia 1 Cortona 2 Foiano Della Chiana 1 Monte San Savino 1 Montevarchi 2 Poppi 1 San Giovanni Valdarno 1

Per leggere il bollettino Covid con i dati della Toscana cliccate qui.