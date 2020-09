Covid, cala la curva del contagio

Sei nuovi casi in provincia di Arezzo Positivo anche un bambino di 9 anni. In Toscana 41 persone con il virus

Sei casi positivi in più. Ed è frenata nell’Aretino per il Coronavirus, dopo i 23 nuovi positivi registrati ieri.

Ecco i dettagli per Comune:

Arezzo:

- Donna di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

- Uomo di 61 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, indagine in corso

Bibbiena:

- Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Subbiano:

- uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare, paucisintomatico, indagine in corso

Cortona:

- donna di 76 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Foiano della Chiana

- bambino di 9 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.



Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est, tramite l’attività di tracciamento dei contatti stretti, ha evidenziato per il momento, 13 contatti per i casi di Arezzo, già posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.099 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 6 ricoverati in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso 1.851 tamponi.

In Toscana, invece, i casi di positività al Coronavirus sono 41 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 26 da attività di screening). Il 63% è risultato asintomatico, il 12% pauci-sintomatico. Delle 41 positività odierne, 2 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero,1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 1 caso è riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Complessivamente, 2.417 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (17 in più rispetto a ieri). Sono 4.167 (40 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

I ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 110 (10 in più rispetto a ieri), 17 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 9.536. Oggi si registra 1 nuovo decesso a Massa Carrara. E’ una donna di 77 anni.