Covid, 13 casi tra cui un bimbo contagiato al nido

Il virus non risparmia città e vallate. Positivi due ragazzini delle medie. Altri 24 aretini in quarantena. Sono 14 i ricoverati presso il San Donato

AREZZO — Ancora 13 casi di Coronavirus in provincia di Arezzo. Tra i contagiati anche un bambino di appena 2 anni che ha contratto il virus all'asilo nido.

Positivi anche due studenti della prima media della scuola "Perodi" di Soci (notizia che abbiamo dato in articolo collegato ndr) con l'intera classe ed i 9 insegnati in quarantena in attesa dell'esito del tampone.

I casi odierni riscontrati sono in maggior parte con sintomi evidenti. Scoperta positiva una donna residente nel Valdarno che si accingeva ad entrare in ospedale per un ricovero programmato. Un solo caso da rientro dall'estero.

Ecco il dettaglio della situazione odierna:

Arezzo (5 casi)

- Bambino di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, ambito scolastico.

- Donna di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Donna di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica.

- Uomo di 54 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 71 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico.

Bibbiena (2 casi)

- Ragazza di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, studente.

- Ragazzo di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente.

Bucine (2 casi)

- Uomo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

- Donna di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Romania, asintomatica.

Cortona

- Donna di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica.

Civitella in Val di Chiana

- Donna di 54 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Montevarchi

- Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare, screening pre ricovero, asintomatica

Subbiano

- Uomo di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

In virtù di questi nuovi positivi il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha posto in quarantena altri 24 aretini.

Sono 11 i pazienti ricoverati presso il reparto di "Malattie Infettive" mentre 3 si trovano in "Terapia Intensiva" dell'ospedale San Donato.

Attualmente in tutta l'Area Vasta ( province di Arezzo, Siena e Grosseto) ci sono 603 contagiati mentre gli isolati a casa salgono a 1942.

In Toscana si registrano 197 casi in più rispetto a ieri: 97 identificati in corso di tracciamento e 100 da attività di screening. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Delle 197 positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 40% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Complessivamente, 3.667 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (163 in più rispetto a ieri). Sono 7.655 (84 in più rispetto a ieri) le persone isolate e in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, in tutta la regione, oggi sono complessivamente 123 (4 in meno rispetto a ieri), 24 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Oggi si registra 1 decesso a Massa Carrara: è una donna di 98 anni.