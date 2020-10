Escalation Covid, il virus fa un'altra vittima

Sono 63 i nuovi positivi in provincia di Arezzo. Deceduto un anziano al San Donato. Continuano ad aumentare i ricoveri. In Toscana 480 contagi

AREZZO — Covid, ancora una giornata nera nel territorio aretino. La Asl ha accertato altri 63 positivi in tutta la provincia.

Si regista un nuovo decesso a causa del virus. E' morto al San Donato un uomo di 97 anni con un quadro clinico molto complesso.

La fascia d'età più colpita va dai 35 ai 55 anni. Cala il numero dei giovani contagiati, oggi 11 ragazzi tra 2 e 18 anni sono risultati positivi al virus. Per quanto concerne gli anziani, sono 5 i nuovi casi riscontrati.

Continua a crescere la curva del contagio nel capoluogo con altri 21 casi accertati.

La Valtiberina, ancora una volta resta immune dalla malattia. Aumentano i casi in Valdichiana, con la sola Cortona che oggi ha fatto registrate altri 7 positivi.

In virtù dei nuovi contagi, il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha posto in quarantena altri 82 aretini.

Continuano ad aumentare i ricoveri al San Donato che oggi si attestano complessivamente a 41. Nello specifico sono 35 i pazienti che si trovano in "Malattie Infettive" mentre 6 in "Terapia Intensiva".

Ecco il dettaglio dei casi odierni:

Arezzo (21 casi)

- Donna di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, studente.

- Uomo di 35 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 40 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica.

- Uomo di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico.

- Donna di 48 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

- Bambina di 2 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 26 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Donna di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 38 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Uomo di 38 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Donna di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 65 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Uomo di 83 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Uomo di 85 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 50 anni ricoverato in ospedale, insegnante.

Bibbiena

- Donna di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

Bucine

- Donna di 57 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica.

Capolona (3 casi)

- Ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Donna di 50 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, personale scuola.

- Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Castelfranco-Piandiscò (2 casi)

- Ragazza di 15 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

- Uomo di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

Castiglion Fiorentino (2 casi)

- Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 69 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

Cavriglia (2 casi)

- Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Civitella in Val di Chiana (3 casi)

- Donna di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica.

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 91 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

Cortona (7 casi)

- Bambina di 8 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

- Donna di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Uomo di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Uomo di 80 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Foiano della Chiana (3 casi)

- Donna di 29 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 39 anni già in isolamento domiciliare, screening preoperatorio.

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica.

Laterina- Pergine Valdarno (4 casi)

- Bambina di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica.

- Uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

- Bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, studente.

Lucignano

- Uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

Marciano della Chiana

- Bambina di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, studente.

Montevarchi (9 casi)

- Bambino di 9 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente.

- Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente.

- Uomo di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico.

- Uomo di 29 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Uomo di 47 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 50 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 58 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Donna di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Subbiano (3 casi)

- Uomo di 43 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

- Donna di 38 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica.

- Uomo di 46 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Nell'Area Vasta (Arezzo, Siena e Grosseto) ci sono attualmente 1289 positivi tra cui 19 presso l'albergo sanitario.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha effettuato, sull'intero territorio della sud-est, 2927 tamponi.

Anche a livello regionale la situazione resta complessa. Oggi sono stati riscontrati 480 casi e attualmente ci sono 6917 persone positive. L'età media dei nuovi contagi è di 45 anni (il 19% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 11% ha 80 anni o più).

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5395 toscani e l'8,9% è risultato positivo al Covid. Numeri elevati che danno il senso di come il virus stia intensificando l'azione di contagio sull'intero territorio.

I tamponi eseguiti oggi sono stati complessivamente 8172 e questi tengono conto anche dei test di controllo su soggetti malati o in quarantena.

Crescono anche i ricoveri in tutta la regione che oggi vede un totale di 262 pazienti (17 in più rispetto a ieri) nei vari ospedali Covid della Toscana e di questi 44 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri).