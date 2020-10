Covid, 36 nuovi casi e 21 ricoverati al San Donato

Contagiati ben 9 bambini di cui tre sotto i due anni. Positivi in città e nelle vallate. Trecento in Toscana. Quarantena per altri 36 aretini

AREZZO — Ancora una giornata con da tanti casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Arezzo. Sono 36 i nuovi positivi sull'intero territorio e di questi ben 16 risiedono nella città capoluogo.

Tra i nuovi contagiati ben 9 bambini. Continua il contagio nelle scuole con 8 studenti positivi e due insegnati.

Sono due i casi da rientro dall'estero (dalla Polonia e dal Guatemala) mentre a Cortona è stato contagiato un turista olandese.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl ha posto in quarantena altri 36 aretini, che sono venuti a contatto con i positivi.

Aumenta il numero dei ricoverati all'ospedale San Donato. Attualmente sono 17 i pazienti nel reparto di "Malattie Infettive" e 4 in "Terapia Intensiva". Questo è un dato molto rilevante che dimostra come il Covid sia tornato nella forma più acuta.

Ecco il dettaglio della situazione odierna:

Arezzo (16 casi)

- Bambino di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Bambina di 1 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Bambina di 2 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

- Uomo di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

- Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

- Uomo di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico.

- Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica, insegnante.

- Donna di 69 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Donna di 71 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

- Donna di 36 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica.

- Donna di 41 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica.

- Uomo di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico.

- Donna di 88 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

- Ragazzo di 11 anni già in isolamento domiciliare asintomatico, studente.

- Uomo di 95 anni ricoverato in ospedale.

Capolona

- Ragazzo di 17 anni già in isolamento domiciliare asintomatico, studente.

Loro Ciuffenna

- Uomo di 27 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico.

Lucignano (2 casi)

- Uomo di 41 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico.

- Donna di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, studente.

Marciano della Chiana

- Uomo di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico.

Montevarchi (2 casi)

- Uomo di 35 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Guatemala, asintomatico.

- Donna di 82 anni ricoverata in ospedale.

Subbiano (2 casi)

- Bambina di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- Donna di 57 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, insegnante.

Bibbiena (3 casi)

- Ragazzo di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso sintomatico, studente.

- Ragazzo di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente.

- Ragazzo di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, studente.

Bucine

- Ragazza di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, studente.

Castiglion Fiorentino

- Donna di 84 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Civitella in Val di Chiana

- Donna di 44 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Cortona

- Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, turista olandese.

Foiano della Chiana

- Ragazzo di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, studente.

Poppi

- Uomo di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

San Giovanni Valdarno

- Ragazza di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, studente.

Sansepolcro

- Donna di 65 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Polonia, asintomatica.



L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.770 tamponi.

Anche nel resto della Toscana aumenta il numero dei positivi. Oggi sono 300 i nuovi contagiati. L'età media è di 40 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

Per quanto concerne lo stato clinico il 68% è risultato asintomatico mentre il 27% paucisintomatico.

Il 38% dei nuovi positivi ha contratto il virus perché a contatto con altri soggetti contagiati.

Nelle ultime 24 ore le Asl territoriali hanno eseguito ben 10014 tamponi in tutta la regione.

I ricoverati attuali sono 151 di cui 28 in "Terapia Intensiva".

Cresce il numero dei guariti che, dall'inizio dell'epidemia si attesta a 10673, 67 in più rispetto a ieri.

Attualmente ci sono 4430 persone positive in tutta la Toscana.

Infine si registrano altri 2 decessi dovuti al Coronavirus. Uomini con un'età media di 85 anni residenti a Firenze e Massa Carrara.