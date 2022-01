Covid, aumentano i casi ma calano i ricoveri

Il virus è stato riscontrato in 36 Comuni. Tanti positivi nel capoluogo ed in Valdarno. Quasi 141mila aretini hanno ricevuto la terza dose di vaccino

AREZZO — Dopo la tregua del fine settimana torna a crescere il contagio in tutta la provincia di Arezzo. Alla mezzanotte di ieri sera, infatti, erano stati individuati altri 1.263 nuovi positivi, rispetto agli 363 del giorno precedente.

Aumentano i casi in conseguenza dell'alto numero di tamponi fatti ossia 8.267 (ieri 4.263) di cui 1.758 molecolari e 6.509 antigenici rapidi, quelli che si fanno in farmacia.

Il contagio è stato riscontrato in tutte le vallate con il Valdarno che somma altri 500 positivi, la Valdichiana 222, il Casentino 152, la Valtiberina 94.

I Comuni dell'Aretino più colpiti dal virus sono: il capoluogo con 295 nuovi casi, 110 a Montevarchi, 92 a San Giovanni Valdarno, 59 a Cavriglia. In Valdichiana si segnalano altri 53 positivi a Cortona, 44 a Castiglion Fiorentino. In Casentino 40 nuovi contagi a Bibbiena, 30 a Subbiano. In Valtiberina 46 a Sansepolcro, 16 a Pieve Santo Stefano.

Per quanto riguarda le fasce d'età ci sono altri 333 minorenni contagiati; 208 ragazzi tra 19 e 34 anni, 265 tra 35-49 anni; 239 tra 50 e 64 anni; 78 tra 65-79 anni e 31 over 80.

Fortunatamente calano i ricoverati al San Donato. All'ospedale cittadino, infatti, ci sono 52 pazienti (ieri 57) e di questi 11 si trovano in "Terapia Intensiva" (due in meno del giorno precedente). L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 65 percento dei ricoverati non è vaccinato.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 47 (il 65 percento non è vaccinato) mentre 8 si trovano in "Terapia Intensiva" (100 percento non è vaccinato).

Sempre al nosocomio maremmano è deceduto un uomo di 75 anni, vaccinato, con gravi patologie pregresse.

Intanto la Asl ha aggiornato la situazione sulle vaccinazioni. In provincia di Arezzo sono state somministrate complessivamente 646.863 dosi. Di queste 261.438 come prima iniezione, 244.443 per il richiamo e 140.982 terze dosi.

Nell'ultima settimana ecco la situazione dei posti letto occupati al San Donato: martedì 11 gennaio c'erano 57 ricoverati, il 12 erano 58, il 13 gennaio 57, il 14 erano 57, il 15 gennaio 61, il 16 erano 59, ieri 57 ed oggi sono scesi a 52 pazienti.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 1.258 persone. Attualmente sono 7.821 gli aretini ancora positivi (ieri 8.022) mentre in 2.495 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 2.902 positivi (ieri 998) e di questi 1.263 risiedono in provincia di Arezzo, 775 in quella di Siena, 710 nel Grossetano e 154 extra Asl.

Ecco il dettaglio, Comune per Comune, dei casi odierni nell'Aretino:

Anghiari 13 Arezzo 295 Badia Tedalda 3 Bibbiena 40 Bucine 51 Capolona 16 Caprese Michelangelo 6 Castel Focognano 11 Castel San Niccolò 6 Castelfranco Piandiscò 46 Castiglion Fibocchi 17 Castiglion Fiorentino 44 Cavriglia 69 Chitignano 3 Chiusi Della Verna 5 Civitella In Val Di Chiana 25 Cortona 53 Foiano Della Chiana 30 Laterina Pergine Valdarno 36 Loro Ciuffenna 16 Lucignano 24 Marciano Della Chiana 9 Monte San Savino 37 Montemignaio 2 Monterchi 3 Montevarchi 110 Ortignano Raggiolo 3 Pieve Santo Stefano 16 Poppi 23 Pratovecchio-Stia 11 San Giovanni Valdarno 92 Sansepolcro 46 Sestino 7 Subbiano 30 Talla 2 Terranuova Bracciolini 63