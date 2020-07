Covid, un nuovo caso in provincia

A livello di Sud Est, si conta anche un'altra persona positiva al Coronavirus. Due casi in più, quindi, rispetto a ieri

AREZZO — Ad Arezzo e a Poggibonsi. Sono due i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore nel territorio della Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena e Grosseto).

Ad Arezzo, è ricoverata all'ospedale San Donato una donna di 87 anni. In Val d'Elsa si tratta invece di una donna di 33 anni. E' il contatto di un caso già noto. Lei si trova invece al domicilio.

La Sud Est, quindi, conta attualmente 37 casi in carico di persone positive. Di queste, 31 si trovano in isolamento domiciliare, 4 sono ricoverate in ospedale, 1 è un ricovero extra Asl. Poi c'è un tampone che è in attesa dell'esito da parte del laboratorio di analisi.

Nel complesso di questi mesi, i guariti da Coronavirus sono 1.394.

Dalle 14 di ieri, sono stati effettuati 638 tamponi.