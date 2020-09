Covid, una giornata da 9 casi nell'Aretino

Dati in crescita anche a livello regionale: + 147 da ieri

AREZZO — Sono 9 in più in provincia di Arezzo e 147 in più nella regione i casi di positivi registrati da ieri.

Per quanto riguarda il territorio aretino, in base ai dati forniti dalla Asl Toscana sud est, ecco come sono suddivisi i casi comune per comune:

Cortona:

- donna di 75 anni già in isolamento domiciliare, esito tampone da screening in ospedale, asintomatica

Marciano della Chiana:

- donna di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica.

Terranuova Bracciolini:

- uomo di 59 anni già in isolamento in quanto contatto di caso, asintomatico

Castiglion Fiorentino:

- ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, ambito scolastico

- uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, ambito scolastico

Civitella in Val di Chiana:

- uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, indagine in corso

Monte San Savino:

- donna di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, indagine in corso

Montevarchi:

- donna di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalle Marche

- donna di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalle Marche.

Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato 22 contatti per i casi di Arezzo. Nella Asl Toscana sud est, 2.174 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Ci sono 9 ricoverati in Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva all’ospedale di Arezzo. Effettuati 1.201 tamponi.

Per quanto riguarda invece i dati toscani, dei 147 casi in più, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero, 2 sono riferibili a cittadini residenti fuori regione. Il 47% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. In riferimento agli stati clinici, il 69% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Gli attualmente positivi sono oggi 2.956, +4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (stabili rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Complessivamente, 2.847 persone sono in isolamento a casa, perchè presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (129 in più rispetto a ieri).

Sono 4.948 (95 in più rispetto a ieri) le persone isolate in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 109 (stabili rispetto a ieri), 23 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri).