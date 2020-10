Covid, una neonata tra gli 11 nuovi casi aretini

A livello regionale, la Toscana registra 144 positivi e 77 guariti

AREZZO — Sono 11 i casi di nuovi positivi nel territorio aretino rispetto a ieri. Ecco il dettaglio Comune per Comune in base ai dati forniti dalla Asl Toscana sud est:

Arezzo:

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

- Donna di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

- Donna di 83 anni ricoverata in Malattie infettive dell'ospedale di Arezzo

Civitella Val di Chiana:

- Donna di 53 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ambito scolastico

- Uomo di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico

Capolona:

- Neonata già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall'Albania

Cavriglia:

- Uomo di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Cortona:

- Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Romania, asintomatica

Laterina - Pergine Valdarno:

- Donna di 54 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

Montevarchi:

- Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Senagal, asintomatico

Pratovecchio - Stia:

- Uomo di 76 anni già in isolamento domiciliare, screening volontario, asintomatico.



Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato per il momento 35 contatti per i casi di Arezzo, che sono stati immediatamente messi in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 1.814 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 567. Ci sono 12 ricoverati presso le Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.616 tamponi.

Aumentano i contagi anche nel resto della Toscana. Oggi sono stati riscontrati positivi in 144 con un'età media di 39 anni circa. Di questi, in 6 sono rientrati dall'estero mentre 1 dalla Sicilia. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico mentre il 24% con sintomi lievi.

Crescono anche i guariti in tutta la regione, 77 in più rispetto a ieri. Attualmente in tutta la Toscana ci sono 3468 positivi al Covid.