Covid, 10 contagiati e 17 guariti nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 4 comuni del territorio. Stabile il numero dei ricoveri al "San Donato". I positivi odierni hanno meno di 50 anni

AREZZO — Sono solo 10 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo. Numeri bassi che avvalorano, una volta di più, quanto fatto dalla Asl in tema vaccinazioni. A tal proposito oggi i nuovi positivi sono tutti under 50. Nel dettaglio vediamo che ci sono 4 ragazzi tra fino a 18 anni, 1 con età compresa tra 19 e 34 e ben 5 sono le persone tra 35 e 49 anni.

Sul fronte tamponi, nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 470 persone ed ha dichiarato definitivamente guariti 17 aretini.

Stabile la situazione dei ricoverati. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 15 pazienti (1 in meno del giorno precedente) e di questi 8 si trovano in "Malattie Infettive-Pneumologia" e 7 in "Terapia Intensiva". Nessun nuovo decesso è stato segnalato.

Tornando ai 14 casi odierni, questi sono stati riscontrati in 4 Comuni del territorio:

- Arezzo città 6 casi.

- Castiglion Fiorentino 2 casi.

- Castelfranco-Piandiscò 1 caso.

- Terranuova Bracciolini 1 caso.

Attualmente ci sono 375 persone ancora positive in tutta la provincia.

Nell'Area Vasta i positivi odierni sono 54 (ieri erano 33) e di questi 10 sono residenti nell'Aretino, 18 nel Senese, 25 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Diminuiscono ancora i ricoveri in tutta la Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.