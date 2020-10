Cup, solo prenotazioni urgenti fino a lunedì

Stop a tutte le altre attività, sia telefoniche che di persona, per consentire la partenza del servizio Cup 2.0

AREZZO — In partenza il CUP 2.0: dalle 8 di lunedì 19 ottobre sarà un nuovo strumento per prenotare visite, diagnostica per immagini, esami strumentali e riabilitazioni in caso di traumi.

E' un software che unifica la procedura di prenotazione per tutto il territorio dell’Asl Toscana sud est e che progressivamente sarà esteso all'intera Toscana.

Per consentire il passaggio dei dati (nella provincia di Arezzo la media annua è di 1.800.000 prestazioni) nel nuovo sistema, dalle 14 di domani giovedì 15 ottobre alle 8 di lunedì 19 ottobre non sarà possibile, né per telefono né con accesso fisico ai CUP, fare prenotazioni, ad eccezione delle urgenze e della prestazioni indifferibili, che saranno comunque garantite mediante l'accesso diretto alla singole strutture eroganti.