Il meteo continua a fare le bizze, ancora allerta

Secondo le previsioni sarà un intero fine settimana segnato da vento e temporali

AREZZO — Ancora codice giallo per temporali. Già questa mattina l'Aretino si è svegliato sotto un vero e proprio nubifragio. Per fortuna al momento non ci sarebbero danni.

Sulla Toscana, infatti, continuano a manifestarsi gli effetti del profondo vortice depressionario centrato sulla Francia, con afflusso di aria instabile e una nuova perturbazione è attesa per la sera di domani, domenica 4 ottobre.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo, per piogge e temporali, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 20 di stasera alle 8 di domani.

I venti saranno oggi di libeccio, con locali forti raffiche sui crinali appenninici. Domani sono previsti da sud con forti raffiche su crinali appenninici, zone collinari e costa.

Tutte le informazioni specifiche e i consigli sui comportamenti da adottare si possono trovare nella sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo