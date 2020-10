Arezzo-Padova, prevendita al via per mille posti

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

La partita valida per la sesta giornata sarà giocata al Comunale alle 18,30 di mercoledì 21 ottobre. Biglietti solo online ma senza tessera del tifoso

AREZZO — L'Arezzo tornerà in campo domani alle 15 allo stadio di Carpi, per una trasferta difficile in cui servirà per forza fare risultato, per iniziare a macinare punti in una classifica deficitaria che vede gli amaranto all'ultimo posto, in coabitazione con la Fermana.

Intanto però è iniziata la prevendita dei biglietti per la prossima gara interna contro il Padova, in programma invece mercoledì 21 alle 18,30 al Comunale. Le ultime disposizioni che arrivano da Roma e dalla Regione Toscana, hanno permesso alla società amaranto di aprire le porte del "Città di Arezzo" a mille spettatori. A differenza di quanto avvenuto per la partita interna con il Perugia, non sarà necessaria la tessera del tifoso per l'acquisto dei tagliandi, mentre resta invece obbligatorio l'utilizzo del solo canale telematico, attraverso il sito ufficiale del partner Ticketone. Un obbligo imposto dai protocolli anti Covid-19, per evitare che ci siano file e quindi assembramenti ai botteghini.

Per i tifosi dell'Arezzo saranno disponibili biglietti solo per i seguenti settori:

Tribuna centrale: € 40,00

Tribuna laterale Nord: € 25,00

Tribuna laterale Sud: € 25,00

Curva Sud: € 15,00

Curva Nord: € 15,00

I titolari del biglietto dovranno presentarsi all’ingresso con il modello di autocertificazione compilato che verrà scaricato automaticamente insieme al biglietto.

Per i tifosi della squadra ospite saranno invece disponibili solo 20 tagliandi ed esclusivamente per la curva nord, che potranno essere acquistati solo dai residenti nella provincia di Padova.