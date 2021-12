Provincia, ecco i membri del nuovo Consiglio

L'esito delle votazioni che si sono tenute ieri. Al centrodestra 6 consiglieri, mentre al centrosinistra 5. Uno alla lista civica. Tutti gli eletti

AREZZO E PROVINCIA — Nuovo asset del Consiglio provinciale, i giochi sono fatti. Si è votato per l'intera giornata di ieri, a partire dalle 8 con chiusura alle 20. Lo scrutinio è durato fino a tarda notte e proprio questa mattina presto è stato diffuso l'esito delle urne.

Ecco, quindi, la nuova composizione degli scranni della Sala dei Grandi.

Per la lista di centrodestra "Comuni per la Provincia" siederanno sugli scranni dell'assise provinciale sei consiglieri:

Nicola Carini

Cinzia Santoni

Matteo Del Barba

Simon Pietro Palazzo

Marco Rosini

Laura Chieli

Un consigliere invece per la lista "Patto civico - Intra Tevere et Arno": è stata scelta Stella Scarnicci.

Per la terza lista "Centrosinistra per Arezzo" sono cinque i neo consiglieri provinciali nominati:

Maria De Palma

Elena Spadaccio

Michele Ausilio

Valentina Vaccari

Loriana Valoriani

Al voto sono andati esclusivamente i Consiglieri e sindaci, ma non i cittadini, dato che in seguito alla "Riforma del Rio" per la Provincia si è passati ad elezioni di secondo livello, indirette. Le votazioni non riguardavano il Presidente, è attualmente in carica Silvia Chiassai Martini che è anche sindaco di Montevarchi, ma solamente il rinnovo del Consiglio.

Infine, per quanto riguarda l'affluenza è stata veramente significativa. Ecco i dati alla chiusura delle urne alle 20:

CASENTINO Votanti 103 su 121, pari a 85,12%

VALTIBERINA voti totali 68 SU 85, pari a 80 %

AREZZO Votanti 275 SU 289 pari al 95,16 %

TOTALE Votanti 446 su 495 pari a 90,10%