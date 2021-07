​Tamponi a pieno ritmo anche in estate

Continua la campagna di screening Drive through, aperture programmate tutti i giorni mattina e pomeriggio anche nel periodo delle vacanze

AREZZO — E' iniziata quella che da sempre è considerata l'alta stagione per le vacanze, ma non per questo diminuisce l'offerta di tamponi in modalità drive through messi a disposizione dall'ASl Toscana Sud Est, che continueranno ad essere programmati tutti i giorni, mattina e pomeriggio, anche nel periodo estivo.

Potranno essere prenotati sette giorni su sette, accedendo al portale regionale e inserendo i propri dati: nome, cognome, numero di telefono cellulare e il numero della ricetta elettronica rilasciata dal proprio medico curante. I tamponi continuano a essere effettuati nelle ore mattutine, con le consuete modalità, e nelle ore pomeridiane, in un numero di postazioni calcolato sulla quantità effettiva di richieste da parte dei cittadini.

L’attività costante di monitoraggio del numero di tamponi effettuati, in relazione all’offerta comunque garantita, consentirà di modulare gli orari di apertura per adeguarsi all’andamento delle prenotazioni. L’impiego quotidiano del proprio personale anche in periodo estivo, con il supporto delle associazioni di volontariato, testimonia l’impegno dell’Asl Toscana sud est per le attività di tracciamento e testing, strumenti essenziali per fronteggiare il Covid accanto alla prosecuzione della campagna di vaccinazione diffusa.