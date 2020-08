Covid, 4 casi in provincia di Arezzo e 25 isolati

Due rientrati dalle vacanze dalla Sardegna e uno da un viaggio in Albania. In totale sono 53 i nuovi positivi in Toscana

AREZZO — Ancora contagi di rientro. Oggi in provincia di Arezzo sono risultate positive al tampone altre 4 persone.

Si tratta di un ragazzo di 24 anni residente a Bucine, paucisintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Sardegna e da Rimini.

Un uomo di 40 anni residente a Caprese Michelangelo, asintomatico, rientrato dall'Albania.

Una ragazza di 28 anni di Montevarchi, asintomatica, già in isolamento in quanto rientrata dalla Sardegna.

Una donna di 48 anni residente a San Giovanni, paucisontomatica, già in isolamento perché trovata positiva al test sierologico.

Il Dipartimento di Prevenzione, in considerazione dei casi emersi in questi giorni, ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti che ha evidenziato, per il momento, 25 nuovi contatti per i casi di Arezzo che sono stati immediatamente posti in isolamento.

In tutta l'Area Vasta, attualmente, ci sono 187 persone positive mentre 1.529 si trovano in quarantena in quanto contatti di casi noti o perché rientrati dall'estero.

In Toscana, oggi, sono stati registrati complessivamente 53 nuovi contagi, di cui 6 ricollegabili a rientri dall'estero mentre 5 di ritorno dalle vacanze in Sardegna. Nel 68% dei casi si tratta di contatti di persone contagiate. In tutta la regione ci sono 928 persone che stanno lottando contro il virus.