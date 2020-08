Covid 4 casi in provincia di Arezzo, 34 in Toscana

Rientrati dalle vacanze o dall'estero. A questi si aggiunge il calciatore amaranto residente fuori regione. Sono 7 i contatti stretti in quarantena

AREZZO — Altri 4 casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Arezzo. Tre di questi rientrati dalle vacanze in Romagna e Versilia mentre uno proviene dall'Albania.

Tutti si trovano in isolamento domiciliare e nel dettaglio sono:

- 1 ragazza di 19 anni residente a Terranuova Bracciolini, asintomatica, rientrata da Rimini. La giovane, asintomatica si trovava già in isolamento in quanto contato stretto di caso.

- 1 ragazza di 19 anni residente a Terranuova Bracciolini, asintomatica, anche lei rientrata da Rimini e già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

- 1 uomo di 34 anni residente a Sansepolcro, sintomatico, già in isolamento domiciliare perché rientrato dall'Albania.

- 1 uomo di 41 anni residente a Subbiano, paucisintomatico, rientrato da Camaiore.

A questi si aggiunge il 27enne calciatore amaranto rientrato da una vacanza in Sardegna e residente in altra regione.

In virtù dei nuovi casi, il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha evidenziato, per il momento, 7 contatti stretti, che sono già stati posti in quarantena.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 204 persone risultate positive al tampone, mentre 1.734 si trovano in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1526 tamponi.

In tutta la Toscana oggi sono stati riscontrati altri 34 positivi, di cui 13 casi ricollegabili a rientri dall'estero e 5 da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna).

L'età media dei contagiati è di 38 anni circa e per quanto riguarda gli stati clinici il 54% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico, il 23% lieve.