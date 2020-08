Covid, altri 9 contagiati in provincia di Arezzo

Otto sono residenti in Valdarno e riconducibili al gruppo dei studenti rientrati da Corfù, l'altro è un ragazzo del capoluogo rientrato dalla Grecia

AREZZO — Il Covid di ritorno è il problema che affligge anche l'aretino. Oggi sono ben 9 i casi riscontrati in provincia. Otto di questi sono riconducibili al gruppo di neo diplomati del Valdarno che si è recato a Corfù in vacanza mentre l'altro è un giovane, residente in città che, sebbene non facesse parte della stessa comitiva, è risultato positivo dopo essere tornato da una vacanza nella stessa località della Grecia.

La Asl Toscana sud-est comunica che i 9 positivi riscontrati in provincia di Arezzo sono:

Sei ragazzi di 19 anni residenti a Montevarchi.

Una donna di 50 anni residente a Montevarchi e madre di uno dei giovani contagiati.

Un altro 19enne residente a Laterina-Pergine Valdarno.

Un ragazzo, anch'esso di 19 anni, residente ad Arezzo città.

Come detto, tutti i diciannovenni sono risultati positivi al rientro da una vacanza a Corfù in Grecia.

Nonostante si trovassero nello stesso luogo di villeggiatura, l'aretino non era insieme al gruppo di valdarnesi. Molto probabilmente la Asl avrà già monitorato la situazione e provveduto ad isolare l'eventuale compagnia del ragazzo. Posto che si tratti di due comitive diverse, adesso bisognerà capire se il virus è stato contratto durante il viaggio o in un luogo della località greca e l'eventuale punto di contatto dei due gruppi di giovani.

Considerato che ieri c'è stato l'altro grande esodo per le vacanze estive, adesso c'è da augurarsi che gli aretini in villeggiatura adottino tutte le precauzioni e le accotezze per scongiurare una nuova escalation di casi.