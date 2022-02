Freddo pungente, nell'Aretino è tornata la neve

Imbiancate le località montane di Casentino e Valtiberina. In città e in tutta la provincia temperature rigide e cielo coperto

PROVINCIA DI AREZZO — Dopo tante giornate di sole nonostante l'inverno, il freddo è tornato a stringere la morsa sull'Aretino, confermando a pieno le previsioni meteo.

Le temperature sono scese in maniera importante, il vento sferza sulla città e sulla provincia ed il cielo è ovunque coperto.

Ma non solo. Sulle alture e nelle località montane è tornata la neve. In particolare in Casentino, come a Badia Prataglia o Chiusi della Verna, ed anche in Valtiberina. L'indicazione, come sempre, è di prestare la massima attenzione negli spostamenti, sia a piedi ma soprattutto in auto.