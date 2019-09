All'ospedale chiude il reparto di psichiatria

All'ospedale di Bibbiena è prevista la chiusura del reparto di psichiatria. I due posti letto saranno trasferiti all'ospedale di Arezzo

BIBBIENA — All'ospedale di Bibbiena chiude il reparto di psichiatria. Come ha sottolineato l'Asl Toscana sud est, è un modo per migliorare la qualità assistenziale e avere più sicurezza per i malati, per questo dal dal mese di novembre i due posti letto di Psichiatria dell’ospedale di Bibbiena (non si tratta di un reparto ma di un servizio del Territorio ospitato nella struttura ospedaliera) saranno trasferiti all'ospedale San Donato ad Arezzo. Qui i malati saranno controllati h24.

Su questo fatto il consigliere regionale della Lega Marco Casucci intende presentare un'interrogazione per sollecitare la Regione a riflettere sul mantenimento del reparto di Pischiatria ed eventualmente provvedere alla riorganizzazione, e per un maggiore impegno per la salvaguardia dell'intera struttura ospedaliera.

"Negli anni, a più riprese, siamo intervenuti a difesa degli ospedali di Vallata e in particolare per quello di Bibbiena. Adesso apprendiamo che è prevista da metà ottobre la chiusura del reparto di Psichiatria, provvedimento che aumenta le nostre preoccupazioni riguardanti un graduale ma continuo smantellamento del presidio sanitario del Casentino. Siamo sempre stati contrari a far prevalere le questioni di bilancio sulle cure e la salute dei cittadini. Intendo presentare un'interrogazione per sollecitare la Giunta regionale a riflettere sul mantenimento del reparto di Pischiatria ed eventualmente provvedere alla riorganizzazione, e per un maggiore impegno per la salvaguardia dell'intera struttura ospedaliera . La nostra interrogazione muove da analogo atto presentato, dalle forze di opposizione, nei consigli comunali di Poppi e Pratovecchio".