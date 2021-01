"Trasformare le difficoltà in opportunità"

Questo l'impegno del sindaco Filippo Vagnoli che tira le somme tra sanità, opere pubbliche ed economia. Ma anche prospettive future

BIBBIENA — Il sindaco Filippo Vagnoli tirando le somme sul 2020 non ha dubbi. "E' stato un anno difficile. Ovviamente non solo per noi sindaci, ma per tutti. Sono certo che, dopo questo periodo, cambieranno delle cose. E' stato uno scossone che ci ha permesso di mettere ancora più a fuoco delle criticità, ad esempio, del mondo della sanità, ma anche di metterne in evidenza dei punti di forza".

La sanità appunto. Uno dei temi a cui Vagnoli tiene di più. Lo ha dimostrato rimanendo sempre sul pezzo nei confronti dell'Azienda Sanitaria. "Si è dimostrata una evidente debolezza dell'Area Vasta. Cercherò di portare avanti l'intenzione di tornare ad un'area sanitaria più locale, magari un'area aretina con un distretto autonomo Casentino. Abbiamo compreso come sia fondamentale presidiare la sanità del territorio, che non è solamente l'ospedale. Si tratta di servizi essenziali che devono essere garantiti e migliorati".

Mentre, in merito al tessuto economico il primo cittadino auspica caldamente una ripresa e non un crollo come invece teme. "Se l'economia per adesso, tra alti e bassi, ha retto la preoccupazione è che si arrivi ad un tracollo il prossimo anno. Per questo saranno importanti, anzi fondamentali, i 209miliardi che dovranno arrivare. Qualcosa di mai visto nelle Manovre del nostro Paese".

A livello locale, intanto, l'Amministrazione del capoluogo di vallata ha messo in piedi tante iniziative per far fronte alle difficoltà di cittadini ed imprenditori, provati duramente dall'emergenza sanitaria. "Potevamo fare di più, si può sempre fare di più. Sicuramente ci siamo impegnati e spero sia risaltato" aggiunge Vagnoli. Come sono stati numerosi i cantieri pubblici portati avanti, nonostante tutto.

Altro argomento di rilievo le scuole: "siamo stati fortunati e sfortunati allo stesso tempo. Abbiamo avuto tanti casi di Covid nei nostri Istituti e abbiamo dovuto affrontare numerosi momenti critici. Ho dovuto chiudere anche interi plessi. Ma tutte queste positività al virus sono fortunatamente rientrate e le lezioni si sono potute svolgere in presenza. Di certo, sono stati momenti difficili, che ho vissuto con miei assessori. In quelle ore tende a prevalere l'agitazione, ma non dobbiamo cedergli e piuttosto mantenere la calma, prendendo decisioni con buon senso".

Proprio in queste ultime parole del sindaco sta quella che per lui è la mission di un amministratore. "Si deve avere coraggio, perché sai che in quel momento puoi sbagliare e da quell'errore può venire fuori ancora più confusione. E' per questo che ci vuole coraggio a prendere una strada. Quella che abbiamo intrapreso potrebbe non essere stata quella migliore, ma qualcuno deve prendere decisioni. Siamo chiamati a fare questo. Sono il sindaco più giovane della Toscana, ho 29 anni. Molto dipende dai percorsi di vita di ciascuno. Nel mio caso ho avuto una scuola di vita bella, ma anche difficile a causa di perdite importanti. Questo, però mi ha insegnato a essere lucido, probabilmente, anche in momenti difficili. Sono cresciuto. Ed avere intorno una squadra di assessori sempre presenti è fondamentale. Come il supporto di mia moglie e della mia famiglia".

"Il periodo è complicato e lo sarà ancora di più, come temo, per una possibile ricaduta economica che coinvolgerà anche le Istituzioni. Per questo insisto che non è sufficiente l'impegno amministratori locali ma serve sostegno da Governo e Regione" termina Vagnoli. Non si tratta, comunque, di una visione negativa del futuro. Perché questa è la frase con cui ha scelto di fare gli auguri ai suoi concittadini ed a tutti: "dobbiamo vedere nelle difficoltà l'opportunità". Una frase di Churchill, che può pronunciare solo un'ottimista.